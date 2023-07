Latte Make-Up | il trend virale dell’estate su TikTok

(Di venerdì 14 luglio 2023) Uno deidi bellezza più popolari per l’estate 2023 è il-Up, diventatoin pochissimi giorni. Ma in cosa consiste? E come si realizza? Perché proprio questo nome e cosa lo rende perfetto per l’estate?rilancia un nuovodi bellezza. Mentre Mark Zuckerberg è impegnato a promuovere il suo ultimo social (Threads) in sfida a Twitter, il social network cinese continua a regalare grandi soddisfazioni al popolo del web ed in particolare agli appassionati di bellezza. Esploso in pochissimi giorni, il nuovoossessione è il-Up. Ma che cos’è? In cosa consiste e perché prende questo nome? Un passo per volta.-Up. Crediti: Instagram/@taniellejaimua – ...

Preferisco la doppia detersione:+ schiumogeno e tonico. Spesso quest'ultimo non viene ... Per lavoro sottopongo spesso il viso a diverse sessioni di- up. Proprio per questo, nella mia ...Come portarlo Smalto nude 2023: dal biancoal beige cappuccino Per l'estate 2023 spazio anche allo smalto nude. Come Con tonalità che ricordano i colori della colazione, dal biancoal ...È importante mantenere la pelle sempre idratata c oncorpo e creme nutrienti. Senza ... Può essere applicato e riapplicato in ogni momento, anche sopra il- up. Anne Moller Non Stop Stick ...

Latte make up: l’ultimo trend beauty virale su TikTok The Wom

Arriva da Tik Tok il nuovo trend trucco dell'estate e si chiama Latte Make-up! Creamy, sensuale e super affascinante, sta bene proprio a tutte! Ecco i prodotti di cui hai bisogno... Attenzione! C’è un ...“Amplificatori” dell’abbronzatura, gli smalti per l’estate 2023 si tingono di tonalità vitaminiche, calde e succose che ricordano i colori del gelato e della frutta. Golosissime e tutte da provare.