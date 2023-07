L' Atalanta presenta le nuove maglie

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'hato leper la prossima stagione. La prima è dominata ovviamente dal nerazzurro, si è puntato sul classico con qualche novità che potrebbe piacere ai tifosi. Per la seconda invece conferma per il completo bianco in cui i colori sociali spiccano con delle strisce...

Sono felice e contento del percorso fatto all'e credo che venire qua sia stata la scelta giusta, per tutti. Non credo che si strapperanno i capelli anche perché hanno tanti portieri in giro'.L'Aston Villa annuncia Pau Torres dal Villarreal, il BarcellonaVictor Roque. Medel ... Centrocampista classe 2004, Ndour è cresciuto nelle giovanili dell', per poi passare nella ...Commenta per primo Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsila nuova stagione dando un indizio di mercato: 'Cambiaghi (rientrato all', ndr) ha parlato bene di Empoli a un ragazzo del 2001 che spinge per venire da noi, gli ha detto che qua ti ...

L'Atalanta presenta il ritiro di Clusone: "Restiamo legati al territorio" numero-diez.com

I primi 20 tifosi che acquisteranno la nuova maglia presso l’Atalanta Store di Bergamo saranno «premiati» con la possibilità di entrare nella foto di squadra dell’Atalanta al termine dell’amichevole ...Il difensore brasiliano sembra destinato a lasciare la serie A. La trattativa tra l'Udinese e il club turco è in via di definizione.