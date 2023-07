' L' aspartame causa il cancro' | l' allarme dell' Oms e le rassicurazioni di alcuni esperti

1/4'possibiledi cancro', l'Oms classifica il dolcificante come sostanza cancerogena: ecco perché e dove si trova AVANTI Capitoli 1.'possibiledi cancro', l'Oms ...Come ampiamente anticipato, l'Oms ha dichiarato che considera l'come possibiledi cancro. Un altro gruppo di esperti che ha esaminato le stesse prove ha affermato di considerare ancora sicuro, in un numero limitato di quantità, la sostanza, ...In altre parole, giudica solo se qualcosao è probabile che causi il cancro, senza valutarne ...negli anni che "i suoi esperti hanno potuto escludere il potenziale rischio insito nell'...

Salute, Oms: "Dolcificante aspartame possibile causa di cancro" LAPRESSE

Dopo un'approfondita revisione di studi un comitato congiunto dell'OMS e della IARC ha inserito l'aspartame nell'elenco delle ...