Lascia l’Inter per la Fiorentina | il colpo è ad un passo

(Di venerdì 14 luglio 2023)di Simone Inzaghi si è radunata in questi giorni, ma in sede di mercato bisogna registrare la decisione di un ex giocatore della ‘Beneamata’. Dopo aver sfiorato la vittoria della Champions League,di Simone Inzaghi si è ritrovata in questi giorni alla Pinetina. Tra i nerazzurri bisogna registrare tante assenze, visti che i giocatori impegnati con le loro rispettive nazionali nel mese di giugno si aggregheranno con il resto dei compagni solo nella giornata di lunedì. L’obiettivo principale deldella prossima stagione è sicuramente quello di tornare a vincere lo Scudetto. Ad ammetterlo, durante la prima conferenza stampa dell’annata 2023/24, è stato lo stesso Simone Inzaghi: “Abbiamo il dovere di vincere la seconda stella. Ora abbiamo più autostima rispetto a quella dell’anno scorso”. Il tecnico ...