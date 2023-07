L’argine del Colle alle menzogne di questa politica

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel saggio “Verità e”, Hannah Arendt scrive che la sincerità non è annoverata tra le virtù politiche mentre “lesono sempre state considerate dei necessari e legittimi strumenti non solo del mestiere del politico ma anche dello s ... sul sito.

...mirati a promuovere anche maggiori competenze per favorire'... con il coinvolgimentoTerzo settore. QuellaComune di Parma è ... e le Unioni Bassa Romagna, Romagna Faentina e Terre d'. ...... Lettere dall'sinistro , Piovan, Abano Terme 1986 (... Poesia in dialetto : La fioravin. Storie venete , Padova 1960; El dì ... poi Piovan, Abano Terme 1986; Loghi de'omo , Boetti & C., ...Sono passati quasi ottant'anni da allora, ma'eco della Seconda ...impegnato per conto dell'Aipo nella realizzazione dell'...nella realizzazione dell'lungo la sponda sinistratorrente ...