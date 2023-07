L' alba del rock and roll | così nacque il mito Elvis Presley

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) La veradel re deland. Settant'anni famuoveva i primi passi. Lo faceva pagando di tasca propria la pubblicazione del suo primo 45 giri in vinile. Quattro dollari per materializzare un sogno: creare un supporto fisico da far circolare tra musicisti e addetti ai lavori. Ma com'era arrivatoalla Sun Records di Memphis? Nel 1953 terminata la scuola a 18 anni,cominciò a cercare un'occupazione stabile per migliorare le condizioni economiche sue e della famiglia e iniziò a lavorare presso la Crown Electric. Un giorno, transitando casualmente per Union Street (lavorava come camionista e aveva il compito di portare i pezzi di ricambio), la via dove si affacciava la sede dello studio della Sun Records di Sam Phillips, scoprì che ...