(Di venerdì 14 luglio 2023)– “L’obiettivo è quello di valorizzare il nostro litorale consolidando il rapporto dicon la costa e il mare grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico-culturale che collegherà il centro cittadino al monumento simbolo di”. Con queste parole il sindaco Alessandroha commentato l’inizio dei lavori per ildi collegamento tra Torre Flavia e il centro di, approvato dalla Giunta comunale nel giugno del 2020 e che ha ottenuto un finanziamento della Regione Lazio di circa 1.500.000 euro nell’ambito del “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”. Il percorso di circa tre chilometri si snoderà dalla stazione ferroviaria fino a Torre Flavia, passando per i giardini ...

...grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico - culturale che collegherà il centro cittadino al monumento simbolo di". Con queste parole il sindaco Alessandroha ......grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico - culturale che collegherà il centro cittadino al monumento simbolo di'. Con queste parole il sindaco Alessandroha ...'Ogni appello al Sindaco perché fosse evitata la distruzione di quello che era il Verde Pubblico più bello diè stato vano.ha trasformato in occasione di guadagno privato il verde dove per trenta anni i bambini e gli adolescenti hanno giocato in totale libertà.

Ladispoli, Grando: "Ciclopedonale, ci siamo!" Il Faro online

“L’obiettivo è quello di valorizzare il nostro litorale consolidando il rapporto di Ladispoli con la costa e il mare grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico-culturale che co ...“Ogni appello al Sindaco perché fosse evitata la distruzione di quello che era il Verde Pubblico più bello di Ladispoli è stato vano. Grando ha trasformato in occasione di guadagno privato il verde do ...