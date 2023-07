L' abbraccio tra Macron e Modi alla parata del 14 luglio a Parigi

Ecco l'i due. Elysee... confermando lo storico legamela nostra comunità e l'ospedale come luogo di cura dei più ... uscendo dall'ospedale in senso stretto, in unsimbolico rivolto alla popolazione. Il nostro ...Il prezzo del cartellino è stato stabilitodomanda e offerta dai due club: Bruges e Ac Milan. È ... in San Siro come fosse un unico grande, per Charles ci sono stati solo appalusi di ...

TRA UN PASSAGGIO PALLA E UN ABBRACCIO, ALLA "PARTITA ... IMGpress

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato agli Champs-Elysées per le celebrazioni della Festa nazionale del 14 luglio. Ospite d'onore, il premier indiano Narendra Modi, in visita ufficiale in ...La grande statua in marmo bianco, in fase di lavorazione, è una creazione dello scultore argentino, ma residente a Carrara, Pablo Damian Cristi, su commissione degli eredi Giustiniani ed andrà a ...