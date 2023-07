La valigia e il dress code per chi parte per la montagna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Pronti a partire anche per chi trascorre le vacanze in, approfittando dell’aria più fresca, della tranquillità degli sconfinati panorami e della miriade di sport che si possono praticare all’aria aperta. L’indispensabile zaino, che accompagna ogni attività della giornata in mezzo alla natura incontaminata, deve contenere, oltre alla crema solare il burro di cacao e gli spray o stick anti-insetti, un telo per le pause, una borraccia, il cappellino e gli occhiali un po' coprenti per schermare dai potenti raggi solari. L’abbigliamento segue le previsioni atmosferiche e, poiché inil tempo può essere imprevedibile, per potersi divertire con serenità occorre portare con sé degli indumenti che consentano di affrontare diverse condizioni meteorologiche alle varie altitudini. Vestire a strati permette di essere sempre pronti e poter ...

