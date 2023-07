La Uil scuola non firma il contratto collettivo Vannini Uil Campania | Scelta coerente che dà voce alle migliaia di lavoratori della Campania

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Le condizioni per ladi unsono determinate dscelte che con esso si fanno. Quando unè peggiorativo rispetto al precedente, evidentemente queste condizioni non ci sono”. Lo afferma la segretaria RegionaleUILRoberta. “Dopo mesi di estenuanti ed inutili trattative, al momento del redde rationem, – spiega – la Uilha fatto semplicemente quello chedihanno chiesto e si aspettavano da noi: mantenere un comportamentoe non succubepolitica. Bene ha fatto, quindi, la nostra segreteria nazionale a nonre un ...

Su questo punto il parere dello Snals è del tutto opposto a quello diche lamenta proprio il fatto che questo contratto non ha risolto il nodo della mobilità: "Con il nuovo CCNL " sostiene ...'Un risultato importante - afferma la segretaria, Ivana Barbacci - , che consente di puntare ora l'attenzione sul rinnovo del triennio già in corso'. L'unica voce contraria è quella della...'Un risultato importante - afferma la segretaria, Ivana Barbacci - , che consente di puntare ora l'attenzione sul rinnovo del triennio già in corso'. L'unica voce contraria è quella della...

Supplenze docenti 2023, video guida in diretta con tutti i passaggi spiegati. LIVE Lunedì 17 Luglio alle 14:30 con Vannini (Uil Scuola Rua) Orizzonte Scuola

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Aumenti fino a 190 euro, maggiori tutele per i precari, introduzione del lavoro agile e certificazione dei docenti tutor e orientatori. Questi i punti principali del nuovo contratto scolastico firmato ...