La UE vota la legge per il ripristino della natura | ecco le possibili conseguenze

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Parlamento dell'Unione Europea ha recentementeto a favore di unache prevede il. Formula ambivalente, buona senz'altro a generare consenso e, insieme, a occultare i contenuti reali. A tutta prima, sembra una di quelle diciture rispetto alle quali non si può che

...un accordo per aumentare la produzione di munizioni e missili nell'UE La presidenza del Consiglio europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con i rappresentanti del Parlamento dell'UE sullaa ...leggi anche Elezioni europee 2024, quando siin Italia Data,elettorale e sondaggi Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Sondaggi politici, crollano Forza Italia e Pd: bene ......una consigliera che dichiara di appartenere a Fratelli d'Italia ma mantiene il numero legale e... Questo per gravi inadempienze e rilevate violazioni di' . Non lesina certamente le parole ...

Lo scontro nella Ue sul voto alla legge per il "ripristino" della Natura AGI - Agenzia Italia

La Nature Restoration Law, la prima legge sulla natura proposta dal continente europeo, è stata approvata dal Parlamento ...La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Secondo ...