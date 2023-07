La tecnologia | simile a quella di Chatgpt | dopo essere uscita a marzo in USA e UK è adesso disponibile nella maggior parte del mondo | Italia compresa | con peraltro l' aggiunta di funzionalità

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arriva ine inno Bard, l’Intelligenza Artificiale di Google, concorrente diretto di. Introducendo alla stampa la sua IA generativa il gigante di Mountain View l’ha voluta definire «uno strumento in grado di aumentare la nostra immaginazione». Lain USA e UK èdel, conl’di. ...

Accusa peraltro moltoa quella urlata a più riprese dal leader del Gruppo Wagner Evgenij ... dicendosi preoccupato che lasensibile possa cadere nelle mani della Repubblica Islamica ......ha per esempio ottenuto una riqualificazione regionale della sua Damasco muovendo una leva. ...ritiene di poter competere con la Cina su questioni strategiche come la sicurezza e lama,...Poiché si tratta di unasperimentale, Google avverte che ' Bard potrebbe in alcune ... Lo stesso che ha già avviato una causacontro il produttore di ChatGpt , OpenAI , pochi giorni fa.