La strage di Cadore | l' addio alle tre vittime di una corsa folle

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - La bara bianca del piccolo Mattia con una foto che lo ritrae sorridente con il ciuccio in bocca di colore blu tra le due bare di legno chiaro di suo papà Marco e della nonna Maria Grazia. È questa l'immagine più struggente, oltre alla disperazione,lacrime etante parole, dei funerali delle tredella tragedia di giovedì scorso di Santo Stefano dinel Bellunese, celebrati oggi nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto in provincia di Venezia. I tre feretri sono stati affiancati ai piedi dell'altare: la prima bara a essere portata in chiesa è stata quella di Mattia.esequie di Mattia Antoniello - domenica avrebbe compiuto due anni - di suo papà Marco di 47 e di sua nonna Maria Grazia Zuin di 64, erano presenti centinaia di persone sia all'interno della chiesa che ...