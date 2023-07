La “Strada della Ceramica” promuove una serata di beneficenza per Faenza

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono una trentina le opere donate dai maestri artigiani de Lain Umbria, l’associazione che riunisce oltre a Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide, e donate per ladi solidarietà ein favore die delle altre città alluvionate dell’Emilia Romagna, in programma mercoledì 19 luglio, a Deruta, promossa dall’Associazione “Lain Umbria”, in collaborazione con l’Associazione “La Casa degli Artisti di Perugia”. Un evento in nomee dell’amicizia che lega le città dell’associazione umbra ae alle altre città colpite dall’alluvione. Laprevede ...