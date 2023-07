La sanità pubblica su un piano inclinato | alle liste d’attesa i pazienti preferiscono i pronto soccorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Qualche riflessione a freddo sollecitata dalla manifestazione Cgil del 24 giugno in difesa del diritto alla salute. La situazione sanitaria italiana che emerge dal rapporto internazionale Ocse Health at Glauce 2022 è solo parzialmente rappresentabile dmedie degli indicatori tematici con i quali rimane abbastanza allineata. Queste infatti, osservandone la composizione, mostrano scostamenti molto elevati dei valori che le compongono e quindi una forte eterogeneità di offerta sanitaria quali-quantitativa tra diverse aree geografiche che qualsiasi autonomia regionale differenziata non potrebbe che aggravare, in quanto maggiormente pesata sulle rispettive risorse territoriali e non sugli effettivi bisogni. Inoltre, l’assenza di ogni programmazione regolatoria, tra uscite fisiologiche di personale dal Servizio sanitario per pensionamento ed entrate di medici specialisti ...