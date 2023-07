La Russa | spuntano i poster sotto allo studio legale | ' Gli stupratori siete voi | via dagli incarichi pubblici'

... la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache Lalo ha incontrato. 'Lapadre e Lajr: i violadores siete voi - scrive il movimento in una nota - ....due amiche non erano sole nella notte tra il 18 e il 19 maggio in casa di Lajr. E dai loro ascolti, andati avanti fino a sera martedì negli uffici della Squadra mobile della questura,...Il primo messaggio all'amica sarebbe partito poco dopo mezzogiorno, quando la ragazza si è risvegliata nuda nel letto di Leonardo Apache La: "Amo mi sono risvegliata da La. (.) ma che ...

Blitz notturno sotto ai locali dello studio legale La Russa a Milano, dove sono apparsi dei poster su cui campeggia la scritta: 'El violador eres tu. Gli stupratori siete voi'.Mentre continuano le indagini sul presunto abuso compiuto dal figlio di Ignazio La Russa è emerso perché il suo telefono non è stato sequestrato.