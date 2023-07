La Russa | sequestrato il cellulare di Leonardo | ma non la sim

La procura di Milano hail cellulare di Leonardo Apache La, terzogenito di Ignazio: il decreto di sequestro riguarda il cellulare, ma non la sim intestata al padre, presidente del Senato e in quanto tale ...I pm milanesi, da quanto si apprende da fonti qualificate, non hanno peròla sim del cellulare in quanto intestata ad una società che fa capo allo studio legale ...risposto Ignazio La, ...ROMA. La procura di Milano hail cellulare di Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. Il decreto di sequestro, ...

Procedono le indagini su Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale ai danni di una 22enne. Al momento la… Leggi ...Il muro di gomma dei cavilli giuridici nella serata di ieri è stato superato: la Procura di Milano con un decreto ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa.