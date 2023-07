La Russa | lo staff | Basta speculazioni politiche sulla vicenda

Si conclude così la nota dellodel senatore Ignazio Lain merito alle vicende che vedono coinvolto il figlio, aggiungendo che per tutelare la propria onorabilità Laha nominato un ...Bazzoni), sta raccogliendo tutti gli elementi che da giorni esulano dal normale esercizio del diritto di cronaca e di critica con riguardo alla famiglia La', concludono dalloI manifesti comparsi a Milano di Non una di meno Lodi La: basta campagna mediatica Per lodi Laperò, sul caso, si è passato il segno. La protesta è stata condensata in una ...

Caso figlio La Russa, staff presidente Senato: "Termini ogni ... Adnkronos

Lo staff del presidente del Senato: 'Piena fiducia nell'operato dei magistrati ma da un punto di vista mediatico si è ormai passato il segno' ...Il telefono del 21enne accusato di stupro intestato al padre presidente del Senato. Ma per i giudici non è esigenza immediata ...