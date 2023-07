La Russa | la procura di Milano sequestra il cellulare del figlio Leonardo ma non la sim Lo staff del presidente | «Basta offese mediatiche»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladihato ildiApache Ladeldel Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo....

Ladi Milano ha sequestrato, con un decreto eseguito dalla Squadra mobile, il cellulare di Leonardo Apache La, il terzogenito del presidente del Senato indagato per violenza sessual e. La ...Il caso è seguito dalladi Milano. Il ragazzo, figlio del presidente del Senato Ignazio La, è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. Il caso è seguito dalladi ...Ladi Milano avrebbe sequestrato il cellulare di Leonardo La, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 23enne, secondo quanto riferisce Agi citando fonti qualificate. I ...

La procura di Milano sequestra il telefono del figlio di La Russa, ma non la sim. Lo staff del presidente: “O… La Repubblica

La Procura di Milano ha sequestrato, con un decreto eseguito dalla Squadra mobile, il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il terzogenito del presidente del Senato indagato per violenza sessuale. La ...È stato sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato accusato da una ragazza di 22 anni di violenza sessuale ...