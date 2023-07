La Russa | la procura di Milano sequestra il cellulare del figlio Leonardo Lo staff del presidente | «Basta offese mediatiche»

Ladi Milano avrebbe sequestrato il cellulare di Leonardo La, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 23enne, secondo quanto riferisce Agi citando fonti qualificate. I ...Dopo il 3 luglio, ricevuta la querela, laha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico di La. approfondimento La, sotto lo studio di famiglia i manifesti di Non una di ...Ladi Milano sta valutando di sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato Ignazio La. Laè indagato per violenza sessuale dopo la denuncia ...

La Russa, la procura di Milano sequestra il cellulare del figlio Leonardo. Lo staff del presidente: «Basta off ilmattino.it

È stato sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato accusato da una ragazza di 22 anni di violenza sessuale ...Il figlio del presidente del Senato ha consegnato lo smartphone, dal quale verrà estratta la sim per ricostruire le conversazioni del giovane dopo la notte della presunta violenza sessuale ...