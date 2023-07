La Russa Jr | chi è “l’elefante nella stanza” di cui nessuno parla?

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dai fatti di Terrazza Sentimento, lo stupro di gruppo che aveva coinvolto Grillo Jr, al drammatico avvenimento di oggi, cambiano i volti e i nomi, ma la violenza e il modus operandi sembrano essere sempre gli stessi. Non importa che faccia di cognome Lao Grillo, se le estrazioni delle famiglie coinvolte siano benestanti o meno. Che si tratti della città di Milano o Roma, che sia un esponente di destra o di sinistra. Il vero “elefante” – come dicono gli inglesi – ogni volta è sempre lo stesso, ma non se nemai abba. LaJunior/ FOTO ANSACaso LaJr: cambiano i protagonisti, ma non le modalità Arriverà presto un giorno quando prenderemo finalmente atto e affronteremo seriamente il disagio sociale in cui vivono oggi i giovani. ...