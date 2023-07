La Russa | il suo staff | «Fiducia nei magistrati ma è stato passato il segno» Dalla sim ai manifesti di protesta a Milano | cosa succede

(Di venerdì 14 luglio 2023) Alla fine la Procura diha deciso di valutare una eventuale richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La...

...per la Procura di Milano che indaga sul presunto stupro da parte del figlio di Ignazio La, ... Chiedete a lui", ha risposto il presidente del Senato, interpellato dall' Agi fuori dalstudio ......artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli Lae dello stesso Leonardo, definito ' trapper ' per avere messo in rete solo nell'anno 2019, due canzoni col testo non, mentre ......artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli Lae dello stesso Leonardo (definito "trapper" per avere messo in rete solo nell'anno 2019, due canzoni col testo non, mentre è ...

La Russa, il suo staff: «Fiducia nei magistrati ma è stato passato il segno». Dalla sim ai manifesti di protes ilmattino.it

Il telefono del 21enne accusato di stupro intestato al padre presidente del Senato. Ma per i giudici non è esigenza immediata ...Ignazio La Russa non si nasconde più dopo le numerose polemiche per la vicenda che riguarda il figlio Leonardo, sotto indagine per una ...