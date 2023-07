La Russa | il figlio Leonardo consegna il telefono | sequestrato

22.15 Pm Milano sequestrano iphone LaLa procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono in uso a Leonardo Apache La, il21enne del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna del liceo I Pm milanesi, da quanto si apprende da fonti qualificate,...La procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono del21enne del presidente del SenatoLa procura di Milano ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La, ildel presidente del Senato Ignazio che è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. Il decreto di sequestro è stato anticipato da Il Fatto Quotidiano ...

Sequestrato il cellulare di Leonardo La Russa, così il padre gli ha trasmesso per giorni l'immunità parlamentare Domani

Intanto la procura prosegue nell'ascolto delle testimonianze e tra queste c'è anche una conoscente della presunta vittima che la sera tra il 18 e il 19 maggio scorso si trovava per una serata nel ...La procura di Milano ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di ...