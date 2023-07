(Di venerdì 14 luglio 2023)- Prima gli arabi, poi la. Settimana di appuntamenti per l'entourage di Alvaro, alla ricerca della miglior offerta per eventualmente lasciare l'Atletico Madrid e cominciare una nuova ...

Discorso completamente diverso invece per la. La città è apprezzata sia da Alvaro sia dalla moglie Alice, ma la trattativa non è economicamente semplice. Anzi, è piuttosto complicata almeno fin ...Lal'apertura del West Ham al prestito per Scamacca. Un ok che difficilmente arriverà, dal momento che gli Hammers vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Intanto, ...A Firenze eci siuna temperatura di 38 - 39°C, mentre in Puglia, Sicilia e Sardegna si arriverà fino a 40 - 41°C. Il weekend rischia però di essere solo un antipasto dell' escalation ...

La Roma aspetta Morata ma c'è un problema: spuntano gli arabi! Corriere dello Sport

A Roma divampa la protesta sul caos rifiuti. E c’è chi la butta sulla goliardia, anche se c’è poco da ridere. Stamani, in via di Valle Aurelia, zona Valle dell’Inferno, spunta lo “ Spaventamonnezza ”, ...Maserati pronta al debutto nell’ePrix di Roma della Formula E 2023 con ritrovate ambizioni come ci ha svelato il pilota italo-svizzero della ...