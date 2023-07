La rimozione Putin | Freud e la Wagner che semplicemente | non esiste!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il capo del Cremlino aggiunge qualche tassello, ma non fa piena luce sui fatti di fine giugno. Intanto Prigozhin è sparito e al suo posto emerge Troshev, le epurazioni falcidiano l'esercito e si studia come legalizzare i mercenari. La ferita ancora sanguina

Il capo del Cremlino aggiunge qualche tassello, ma non fa piena luce sui fatti di fine giugno. Intanto Prigozhin è sparito e al suo posto emerge Troshev, le ...I canali telegram ultranazionalisti: «Una caccia alle streghe dopo la rivolta di Prigozhin». L’audio del generale Popov rimosso è stato diffuso non da lui, ma dal vicecapo di ...