La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni settima puntata di venerdì 21 luglio 2023

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep19 – Dopo una lunga e faticosa giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. Ad accoglierli ci sono Ali e Yahya, i quali consegnano segretamente a Seyit una lettera da parte della baronessa Lola. Nella lettera viene scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e che Galip è stato reso prigioniero. Toccherà a Seyit escogitare un piano per risolvere la situazione, ma dovrà agire all’insaputa di Sura. Si troverà infatti costretto a mentirle per non rischiare di mettere in pericolo la vita della donna che ama. Nel frattempo, il tenente Billy si reca all’hotel Cheref per consegnare a Sura una lettera inviata da sua zia, dove lo informa che Valentina è a Istanbul. Questa rivelazione rinvigorirà la speranza della nostra protagonista. S1 ...

'Tali e Quali' in replica su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 1.999.000 telespettatori e il 16,3% di share. Su Canale 5 'La' ha ottenuto invece 1.675.000 telespettatori e il 14%, mentre 'Chicago P. D.' su Italia 1 ha conquistato il terzo posto con 1.290.000 telespettatori e il 9,4% di share. Appena ...Noi anni luce: Il Trailerdel Film - HD Abbiamo detto ...'abbiamo vista, lo scorso anno, in Vetro di Domenico Croce , in ... in Vetro di Domenico Croce , in cui era unache viveva ...Tali e Quali in replica (Rai Uno) convince 2 milioni di utenti (16.3% di share) e si aggiudica nuovamente la prima serata. Cresce leggermente La(Canale Cinque) raggiungendo quasi 1.7 milioni di spettatori (14%, dato buono ma non certo entusiasmante). Bene Chicago PD (Italia Uno) al 9.4% e bene Quarto Grado (Rete Quattro) ...