, non ti offendere, ma è un incubo: sembri un soggetto pericolosissimo. "Capisco la tua ... Facciamo una: mi scrivi una poesia "Certo, ecco una poesia che ho scritto: La vita è un viaggio/Un ...per ora è free e legge il web naturalmente. La prima è una domanda che mette allala sua capacità di generare risposte originali. Gli chiediamo di scrivere una barzelletta. Anzi no, ...A login effettuato, poi, clicca sul pulsanteposto in fondo allo schermo. Ora, leggi le condizioni d'uso del servizio e la policy sulla privacy mediante il riquadro apertosi a schermo e ...

La prova di Bard: ora l'Ai parla italiano ilGiornale.it

È la nouva intelligenza artificiale di Google. Bard è gratuito e aperto a tutti. Oltre all’italiano propone più di 40 lingue tra cui arabo e hindi. Risponde alle domande degli utenti anche con stili d ...Dal 13 luglio Google Bard, l'intelligenza artificiale generativa di Mountain View, è disponibile anche in Italia: ecco qualche esempio di quello che può fare per voi ...