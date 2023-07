La Nuova Orchestra Scarlatti |  diretta da Beatrice Venezi | alla Federico II

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Luglio musicale 2023 della, realizzato in collaborazione con l’UniversitàII di Napoli, entra nel vivo con un grande evento, in programma sabato 15 luglio 2023. Ancora un grande evento culturale a Napoli e precisamente sabato 15 luglio 2023 ore 20.00, presso il Cortile delle Statue dellaII (Napoli – Via Paladino

La Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Beatrice Venezi, alla ... 2a News

Il Luglio musicale 2023 della Nuova Orchestra Scarlatti, realizzato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, entra nel vivo con un grande evento: ...E sottolineare, oltre alle qualità dell’Orchestra, il ruolo del Coro che si avvale di nuovi innesti e rende un servizio prezioso esibendosi nelle chiese di periferia e nei quartieri più difficili.