La Nazionale di Calcio Femminile scende in campo per battere gli stereotipi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Talento, passione e tantissima voglia di affermare se stesse. Perché il, si sa, non si impara dai manuali. È quello che stanno cercando di insegnarci le giocatrici delladiche sono prontissime a una nuova – e durissima – prova sul. Per sollevare la coppa verso il cielo, certo, ma per vincere la battaglia più importante: quella contro glidi genere. A impegnarsi per la gender equality è stata TIM, insieme alle atlete dell’Italia ai Mondiali diin Australia e Nuova Zelanda, che con il nuovo spot ha voluto sostenere il talento delle donne in ogni ambito. A un passo dalla parità di genere: l’impegno delle atlete azzurre Tutto ha inizio da un sogno. Il desiderio di una bambina di diventare una giocatrice ...

Commenta per primo Grande impresa dell' Italia agli Europei Under 19 di: gli Azzurri hanno battuto 3 - 2 la Spagna in semifinale, in una partita che è stata in ...compagni visto che la...L'esterno dellainglese pronto a trasferirsi in Bundesliga MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Kyle Walker ha detto sì al Bayern Monaco. Il terzino inglese, secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, avrebbe ...Non faranno pi parte della squadra anche ilsvizzero Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur ...

Nazionale Femminile: l'Italia batte 1-0 la Nuova Zelanda L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Di ruolo Gabriele Fitto, figlio del ministro Raffaele (Affari europei e Sud) fa l’attaccante centrale, è dotato tecnicamente e forte sul piano fisico ...Pronostico Portogallo U19-Italia U19. Atto finale degli europei di calcio Under 19 con gli azzurrini sfavoriti contro i lusitani.