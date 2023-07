La lontra che terrorizza i surfisti

Un surfista di 40 anni, alle prime armi, faceva surf in una spiaggia a Sud di Santa Cruz quando all'improvviso unaè saltata sulla sua tavola presa a noleggio. A riportare il video e la notizia è stato il Los Angeles Times. Ma casi del genere se ne sono verificati davvero tanti, soprattutto ai danni di ...L'animale, ribattezzato841, è stato filmato in una delle sue aggressioni: dopo aver avvicinato un surfista, si è impossessato della sua tavola per poi fuggire via. Secondo quanto confermato ...Erano settimanelamolestava i surfisti ma lunedì si è arrampicata su una delle tavole senza mollarla, anche quando uno di loro a cercato di scuoterla per farla scivolare in mare, come ...

