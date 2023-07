La furia di Matteo Bassetti contro i 123 dell’esposto su di lui | «Li faccio radiare»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il dottorè molto arrabbiato per l’esposto all’Ordine dei Medici di Genova nei suoi confronti. Ha già minacciato di querelare i 123 firmatari che chiedono di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. E in un’intervista al Corriere della Sera oggi si sfoga: «Più che long Covid questa è lunga ignoranza. Sono sconcertato, mi auguravo che i dati invertibili pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche in cui si dimostra che con i vaccini abbiamo evitato 20 milioni di vittime, avessero appianato tutto. E invece…». Invece «ho visto che girano dei nomi. I soliti, un movimento che abbiamo conosciuto bene in questi tre anni. Brutti personaggi che grazie al Covid hanno avuto una ribalta che non meritavano. Ci sono molti medici o, meglio, laureati in Medicina, perché molti sono stati sospesi o radiati ...