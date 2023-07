La fame e la carestia non sono incidenti Nature cita Amartya Sen per parlare di sostenibilità

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lae lanon costituisconocreate dalle azioni delle persone. Tale è il titolo dell’Editoriale del 04 luglio 2023 di619, 8 (2023), di grande e urgente interesse attuale. E’ un testo asciutto, stringato che oggi va meditato.riprende un libro dell’81 diSen, premio Nobel di cui qui, a il denaro.it, si è fatto riferimento, richiamando il tema della, trattato dal direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), professor Enrico Giovannini. in foto Enrico GiovanniniLasofferta da centinaia di milioni di persone e causata dai conflitti che colpiscono gli approvvigionamenti di alimenti. È inoltre, sempre più evidente che i produttori di ...

...la più grave siccità degli ultimi 40 anni che sta portando 1 persona su 3 sull'orlo della. ... con 1 persona ogni 28 secondi che nei prossimi mesi rischia di morire di. Per l'assenza di ...... il popolo perché ne fa il simbolo di una dissipazione che contrasta con la pressione fiscale e lain aumento per la, che aggrava la crisi su cui ancora pesano gli effetti di spese ...... il popolo perché ne fa il simbolo di una dissipazione che contrasta con la pressione fiscale e lain aumento per la, che aggrava la crisi su cui ancora pesano gli effetti di spese ...

La fame e la carestia non sono incidenti. Nature cita Amartya Sen ... Il Denaro

In quei giorni, tutta la terra d’Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli Egiziani: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà».Il 12 e 18 luglio al chiostro di San Francesco si esibiranno artisti di fama nazionale come il mago Ares, il comico Angelo Carestia, Paolo Casagrande e Gianluca Giugliarelli. Due ore e mezza di risate ...