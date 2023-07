La durata ideale di un pasto per avere una digestione ottimale | abbiamo sempre sbagliato tutto

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale. Ma bisogna anche prendersi il tempo giusto per mangiare. Quandouna giornata impegnativa – e alzi la mano a chi non succede! – a volte siamo tentati di mangiare troppo in fretta. Questa è una cattiva abitudine, da tutti i punti di vista. Qual è ladi unper digerire bene? Scopriamolo insieme. Mangiare troppo in fretta è una cattiva abitudine, da tutti i punti di vista. (Grantennistoscana.it)una dieta sana ed equilibrata, si sa, è essenziale per essere sani. Ma dobbiamo anche prenderci il tempo giusto per mangiare. Così facendo potremo limitare il rischio di disturbi intestinali, e sopratagevolare la. Vale sopratper il pranzo, tendenzialmente ...