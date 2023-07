La disinformazione è arrivata anche su Threads

Leggi su facta.news

(Di venerdì 14 luglio 2023) di Raffaele Riccardo Buccolo Disclaimer: precisiamo per trasparenza che Facta.news riceve fondi da Meta, la società che possiede, all’interno del suo Third Party Fact-checking Program Dal 6 luglio, il nuovo social network di Meta, è disponibile in più di 100 Paesi del mondo, attraverso un’applicazione che ha caratteristiche molto simili a Twitter, da mesi ormai oggetto di critiche per la gestione di Elon Musk. In pochi giorniha raggiunto oltre 100 milioni di utenti attivi, ma èsubito diventato un nuovo spazio per la diffusione delle teorie del complotto, già viste sugli altri social network. Come funzionaPer utilizzareè necessario avere un account Instagram: chi vuole usare la app (al momento non disponibile in Italia) ...