(Di venerdì 14 luglio 2023) Da A Casa Bistrot è come entrare in casa di una famiglia brasiliana, sedersi a tavola e gustare la loro vera tradizione. Al timone due dolcissime ragazze, la chef Patricia, e Manuella, deus ex machina del locale e socia

"Mi fa sorridere quando ancora tante persone considerano la cucina greca come una cucina etnica. Siamo a tutti gli effetti parte del Mediterraneo e centrali per questa regione, tant'è che moltissimi dei nostri prodotti si ritrovano " con declinazioni differenti " anche nella

La cucina del Brasile del Nord nel cuore di Milano ilGiornale.it

Per la voglia di far conoscere agli italiani la nostra cucina, la nostra cultura, precisamente alcuni piatti che si conoscono poco della nostra tradizione e che sia diversa dalla solita proposta dei ...Per i festeggiamenti del 14 luglio i sapori del Mediterraneo della cucina dell'Executive Chef Adam Bental: prodotti del territorio infusi con spezie e aromi esotici accuratamente selezionati ...