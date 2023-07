La Confessione di Peter Gomez stasera su Nove | anticipazioni dell' intervista a Marco Giallini VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023)alle 22:45 torna sulLaintervisterà, 14 luglio 2023 alle 22:45, in seconda serata sutorna La, il programma condotto da. Il giornalista questa settimana, intervisterà, l'attore noto anche per il ruolo di Rocco Schiavone, il commissario protagonista'omonima serie di Rai 2.e le analogie con Rocco Schiavone "A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone"....