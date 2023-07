La casta | quanto ci costa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Aiuto, torna lae si riprende ciò che è suo! Dice che noi italiani dobbiamo indignarci – io, voi, te che leggi – perché i capigruppo della Camera si sono alzati lo stipendio di 1.200 euro al mese. Ciò si aggiunge ai già lauti emolumenti per i parlamentari, che i quotidiani prontamente sciorinano: 5.000 euro al mese di stipendio, più 3.500 euro al mese di diaria, più 3.700 euro al mese di rimborsi fa 12.200 euro al mese. Moltiplicato per quattrocento parlamentari, ogni mese se ne vanno 4.880.000 euro. Aggiungiamo l’aumento di ieri, moltiplicato per dieci, venti, cinquanta gruppi parlamentari, e arriviamo a una cifra che potremmo anche arrotondare a 5 milioni di euro, che ogni mese vengono arraffati da questi spendaccioni. Moltiplicato per dodici, viene 60 milioni di euro l’anno; aggiungiamo però che si pappano anche 31 milioni di euro annui coi fondi destinati al ...