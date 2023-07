La Cassazione restringe la portata delle norme antimafia | il governo studia un decreto ad hoc per rispondere agli allarmi delle procure

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilè al lavoro per approvare, prima della pausa estiva, un-legge che disinneschi i rischi di depotenziamento del contrasto alle mafie insiti in una recente sentenza della. Lo scorso settembre, infatti, la Prima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato illegittime le intercettazioni disposte secondo il regime più “largo” previsto per i “delitti di criminalità organizzata” – indizi di reato “sufficienti” anziché “gravi” e durata di quaranta giorni anziché 15 – nei confronti di un imputato che non era accusato direttamente di associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale), ma “solo” di un reato ad aggravante mafiosa, cioè commesso al fine di agevolare l’organizzazione (articolo 416-bis.1). La decisione contraddice un precedente orientamento della Corte sullo stesso tema, tanto che la questione ...