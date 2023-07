“La bocciatura non ha carattere punitivo e può essere un vantaggio per lo studente” | a dirlo il Tar Come evitare la “guerra” tra scuola e famiglie

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 14 luglio 2023) Se ne parla da tempo, il personale scolastico, che nella P.A è quello più corposo, non ha più autorevolezza. A dimostrazione di ciò i tanti ed incresciosi casi di aggressione, violenze, il trattare il personalese fosse un amico e non un dipendente pubblico, il relazionarsi con gli uffici dellase si stesse scrivendo ad un conoscente piuttosto che ad una Pubblica Amministrazione. Non è solo la questione stipendi che ha minato l'autorevolezza dell'intero personale scolastico, ATA e docenti, Dirigenti e DSGA, ma l'insieme di cose che sono implose in un sistema che ha voluto trasformare lain un ristorante, con tanto di bollino, dove il cliente, ergo l'utenza, le, devono avere sempre ragione e devono"serviti". Detto ciò non bisogna mai ...