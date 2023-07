La black list del cibo | quale fa scattare un allarme a settimana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arriva a San Benedetto del Tronto la protesta di Coldiretti contro le nuove regole Ue sulla pesca. Sul molo è stata allestita una tavola con ladei dieci pesci stranieri più pericolosi, illustrata dal biologo marino Laura Benassi. Nell'ordine la top ten parte dal "pesce spada spagnolo per l'alto contenuto di mercurio, seguito dalle ostriche francesi dove è stata riscontrata la presenza di norovirus". "Al terzo le cozze ancora dalla Spagna, dove sono stati trovati escherichia coli e salmonella. Attenzione anche al pesce spada affumicato spagnolo, fermato per la presenza dieria, così come il salmone affumicato della Danimarca". Seguono "il polpo dall'India, con residui di cadmio, le orate dalla Tunisia, il pesce spada dallo Sri Lanka, con eccesso di mercurio, le vongole spagnole per norovirus e lo sgombro ancora iberico ...

In Italia è scattato ben più di un allarme alimentare alla settimana sul pesce straniero per un totale di 63 notifiche che rappresentano l'86% di tutte quelle relative ai prodotti ittici consumati sul ...Sono già centinaia i pescatori giunti al porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei più importanti scali pescherecci italiani, dove oggi si apre il Villaggio Contadino di Coldiretti, p ...