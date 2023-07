Kwiatkowski vince per distacco al Tour | Vingegaard leader

(Di venerdì 14 luglio 2023) GRAND COLOMBIER (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il polacco Michal(Ineos Grenadiers) ha vinto perla 13esima tappa delde France numero 110, la Chatillon Sur Chalaronne-Grand Colombier di 138 chilometri con arrivo in salita. Il danese Jonas(Jumbo-Visma) mantiene la maglia gialla didella classifica del generale, anche se nel finale subisce l'attacco dello sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), che ora ha un ritardo dal rivale di soli 9?. Domani la 14esima frazione della Grande Boucle 2023, la Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil di 152 chilometri, altra tappa di alta montagna con tre Gpm di prima categoria, uno di terza e il Col de Joux Plane (11,6 Km a 8,5%) di hors categorie da affrontare nel finale.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

