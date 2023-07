Kwiatkowski vince per distacco al Tour | Vingegaard leader

MICHAL9. Un esempio per le giovani generazioni, un lusso averlo per la Ineos Granadiers, perché capace di imprese che non hanno età.una tappa figlia di intelligenza, autocontrollo ...GRAND COLOMBIER (FRANCIA) - Il polacco Michal(Ineos Grenadiers) ha vinto per distacco la 13esima tappa del Tour de France numero 110, la Chatillon Sur Chalaronne - Grand Colombier di 138 chilometri con arrivo in salita. Il danese ...Pogacar si avvicina a Vingegaard, sempre maglia gialla Il polacco Michaldella Ineos Grenadier conquista l'infinita salita del Grand Colombier, arrivo della tredicesima tappa (137,8 km) del Tour de France 2023. Dietro all'ex campione del mondo 2014, partito all'...

Tour de France, 13a tappa: vince Kwiatkowski, Pogacar guadagna su Vingegaard - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Michal Kwiatkowski ha vinto la 13a tappa del Tour de France, la frazione alpina di 138 km con partenza da Chatillon-sur-Chalaronne e arrivo in salita sul ...