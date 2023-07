Kucka che fai? Morde un avversario | ora rischia un lungo stop

... ma sempre nel primo tempo Juraj, ex Milan e Parma tra le altre, viene espulso per condotta antisportiva e così nella ripresa i padroni di casa,pure provano a spingere per vincere, si ...Di fronte due squadrenon hanno partecipato ai recenti Mondiali del Qatar. Il Liechtenstein, ... (dal 45 st Gyomber N.), Skriniar M., Hancko D.,J., Lobotka S. (dal 44 st Hrosovsky P.), ......batte la Bosnia grazie alle reti di Bernardo Silva e Bruno Fernandes (doppietta) e consolida il primato in classifica davanti alla Slovacchiaha vinto per 2 - 1 in Islanda con le reti die ...

Ex - Kucka alla Suarez: morde un avversario, ora rischia un lungo stop Parma Live