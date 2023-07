Kiss Kiss Napoli | “Non saremo più la radio ufficiale | inaccettabili le parole di De Laurentiis su di noi”

Probabilmente il commento ironico alla domanda di Walter De Maggio del Presidente De Laurentiis alla presentazione della maglia ufficiale della stagione 2023 2024 ha provocato la reazione della Radio ...RadioNapoli non è più la radio ufficiale della SSC Napoli , come confermato in un comunicato diramato in diretta dall'emittente radiofonica: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Calciomercato Napoli - A RadioNapoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Gianni Improta , rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

UFFICIALE - Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più radio ufficiale: il comunicato Tutto Napoli

Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale della SSC Napoli. Lo rende noto l'emittente con un comunicato mandato oggi in onda ...