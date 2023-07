Kim - Napoli | oggi l' ultimo giorno per pagare la clausola da parte del Bayern

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricorda che domani 15 luglio, si chiude la finestra a disposizione diper pagare la clausola e risolvere il contratto col. 'Il Bayern Monaco ha avuto contatti diretti col club azzurro per chiarire alcuni aspetti del pagamento, ma sino a ieri il bonifico non ...... che a campionato ancora in corso aveva già deciso di lasciare ilcome comunicato poi ufficialmente solo a fine stagione, poi c'è stato il ds Giuntoli , i giocatori comee i vari prestiti ...... occhi azzurri alla Frank Sinatra, che arriva senza se e senza ma, probabilmente senza, e che ... Non si registrano fremiti particolari in città in attesa di scoprire ilalla francese, egalitè,...

Infine Fedele ha parlato di altre trattative: “Kamada lo vedrei bene come sostituto a centrocampo Il Napoli potrebbe non prenderebbe più nessuno, qualora non partisse Piotr Zielinski. Secondo me, ...Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri Lozano ha parlato con l’allenatore Rudi Garcia. Inoltre, entro domani, Kim dovrà risolvere il contratto con il Napoli e la sua clausola di rescissione dovrà ...