Kevin Spacey e l' accusa di molestie | «Era un flirt | mai nessuna violenza»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il premio Oscar, già assolto lo scorso ottobre negli USA in un processo analogo e sempre dichiaratosi innocente, è stato chiamato a testimoniare a Londra dove è imputato per una serie di presunti abusi sessuali: «Niente aggressioni, per me era romantico. Non pensavo che quella persona mi avrebbe pugnalato alle spalle»