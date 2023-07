Kevin Costner vuole rendere “un inferno” la vita della sua ex moglie Christine Baumgartner

(Di venerdì 14 luglio 2023)“un” laex. Nell’articolata vicenda del divorzio con casa contesa tra la star di Balla coi lupi e la exspunta fuori una gola profonda. È il Daily Mail a riportare la testimonianza di un amicodonna che descrive l’atteggiamento durissimo diderivante da una forma di vendetta dopo che quest’ultima ha chiesto il divorzio due mesi fa. Secondo quanto stabilito dall’accordo prematrimoniale a fronte di una richiesta di divorzio, laavrebbe avuto un mese di tempo per liberare la villa di Santa Barbara, ex nido d’amore per una famiglia, con figlioli, ...

Ma di che tipo Qualcuno in UK, alcuni giorni fa, ha riportato l'indiscrezione cheavrebbe pensato a Meghan per il possibile sequel di The Bodyguard . "È una bugia ridicola ", ha ...Dopo il divorzio,dovr pagare alla sua ex moglie Christine Baumgartner una somma a sei cifre per il mantenimento dei suoi figli. L'attore paga cos il doppio della cifra prevista. La procedura di divorzio ...

È il Daily Mail a riportare la testimonianza di un amico della donna che descrive l’atteggiamento durissimo di Costner derivante da una forma di vendetta dopo che quest’ultima ha chiesto il divorzio ...A inizio settimana un giudice ha stabilito che l'attore dovrà versare 129.755 dollari al mese per il mantenimento dei tre figli avuti dalla Baumgartner che, in ogni caso, entro il prossimo 31 luglio d ...