Kalashnikov come cannoni | l’arma low-cost per colpire i droni russi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sei fucili Ak74 legati e usati in simultanea per sparare contro i: ecco l'ultima arma rudimentale comparsa al fronte InsideOver.

He patrols to protect Kyiv in military fatigues and with aassault rifle. Sergei ...Svitolina, la tennista ucraina che ha perso oggi la propria semifinale a Wimbledon contro la ceca ...Ma anche la storia dell'infiltrata, della famiglia sfasciata, dei cattivi dell'est tutti Dio patria e famiglia (e), tutto ci ricorda un altro film e un'altra serie. "Pecore in mezzo ...dice il capo della compagniaper l'addestramento dei medici militari sul campo, è probabile che più del 50% dei morti russi in battaglia si potrebbero evitare con un giusto primo ...

Napoli, i bambini-soldato dei clan armati di mitragliette e kalashnikov ilmattino.it

I malviventi, entrati in azione poco dopo le ore 7 lungo la A14, non sono riusciti a portare via il denaro per il pronto intervento della polizia ...A Nanterre è forse il momento più calmo da cinque giorni: il funerale di Nahel. La cerimonia secondo il rito musulmano si è svolta ieri a metà giornata. Vicino alla ...