Juventus | Giuntoli fa fuori Bonucci | la prima mossa dell’ex Napoli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono passati ormai diversi giorni da quando Cristianoè diventato il direttore dell’area tecnica della, interrompendo i rapporto con ilcampione d’Italia. Dopo l’acquisto di Weah, il vero compitods azzurro sarebbe quello di occuparsi della rifondazione della Vecchia Signora, processo che va iniziato con l’allontanamento delle figure che nello spogliatoio ormai non hanno più nulla da dare. Uno di questi è sicuramente Leonardo, capitano e difensore dellae che, insieme a Barzagli e Chiellini, ha formato in passato una delle difese più forti del calcio italiano. La decisione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata annunciata al giocatore proprio da, anche se sarebbe stata presa di ...

L'ultimo dei Mohicani messo alla porta. Con Leo Bonucci scaricato dalla Juventus, che lo ha messo fuori rosa non convocandolo per la tournèe in Usa, se ne va l'ultimo pezzo. La Juventus scarica Bonucci. La decisione è stata comunicata al difensore dai dirigenti Giuntoli e Manna, ma si tratta di una scelta presa dall'allenatore Allegri.

Finale a sorpresa della storia tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono andati nella residenza estiva del difensore in Toscana e gli hanno comunicato ufficialmente la decisione. Il calciomercato della Juventus si concentra sulla fascia: Holm è l'obiettivo di Giuntoli, che dovrà superare un'agguerrita concorrenza.