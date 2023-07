Juve | nuovi sponsor cercasi | Calvo guarda in Arabia e negli Stati Uniti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha un anno di tempo per trovare un nuovovisto che per Jeep sarà l’ultimo e dal 2024 non verrà rinnovato l’accordo Laha un anno di tempo per trovare un nuovovisto che per Jeep sarà l’ultimo e dal 2024 non verrà rinnovato l’accordo. Secondo quanto riportato da Tuttosport,è già al lavoro per trovareflussi economici significativi per il bilancio dellantus. In occasione della tournéeUSA sono previsti una serie di appuntamenti per verificare eventuali disponibilità. Il nuovo accordo dovrebbe essere siglato con un brand estero, si registrano anche i primi contatti con Paesi del Medio Oriente: possono essere coinvolte compagnie aeree ma anche Paesi che vogliono affermarsi dal punto di vista turistico.